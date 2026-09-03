Узбеки, таджики и азербайджанцы заняли пьедестал по количеству преступлений в России

Свежая криминальная статистика подъехала, и в ней прекрасно всё. Пока одни гости из ближнего зарубежья традиционно делают кассу на закладках и дурмане, другие уверенно выбиваются в лидеры по статьям, от которых стынет кровь.
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давно пора воссоздать "Чёрную сотню" по очистке Русской земли от черноты....
В задницу себе засуньте эту статистику. Это тоже самое - как средняя зарплата по стране - 115 тыс. рублей. Почему нет количества преступлений совершенных русскими за подотчётный период? Стыдно? Или Вы предпочитаете быть изнасилованным или ограбленным именно бледножопыми? Где статистика количества преступлений, по статьям на 100.000 человек, той или другой национальности? Сказать нечего? Преступность - интернациональна! Всё остальное националистический бред!
Правительство организовало кошмарную жизнь россиянам, а Единая Россия в Думе поддержала этот кошмар..
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