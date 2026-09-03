Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Узбеки, таджики и азербайджанцы заняли пьедестал по количеству преступлений в России

Узбеки, таджики и азербайджанцы заняли пьедестал по количеству преступлений в России

Свежая криминальная статистика подъехала, и в ней прекрасно всё. Пока одни гости из ближнего зарубежья традиционно делают кассу на закладках и дурмане, другие уверенно выбиваются в лидеры по статьям, от которых стынет кровь.

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Валерий Кривошеев

В задницу себе засуньте эту статистику. Это тоже самое - как средняя зарплата по стране - 115 тыс. рублей. Почему нет количества преступлений совершенных русскими за подотчётный период? Стыдно? Или Вы предпочитаете быть изнасилованным или ограбленным именно бледножопыми? Где статистика количества преступлений, по статьям на 100.000 человек, той или другой национальности? Сказать нечего? Преступность - интернациональна! Всё остальное националистический бред!