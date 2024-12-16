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Эдди Джордан: «Ферстаппен давил на Хорнера, чтобы Сайнс не был в «Ред Булл». На Максе часть вины»

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан порассуждал о том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его босс Кристиан Хорнер частично ответственны за туманные перспективы в Кубке конструкторов.

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