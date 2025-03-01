🇷🇺 В Симферополе стартовала международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы вдоль внешних границ государств — участников СНГ» Крымская столица — один из трёх городов, откуда начнётся автопробег.
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🇷🇺 В Симферополе стартовала международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы вдоль внешних границ государств — участников СНГ» Крымская столица — один из трёх городов, откуда начнётся автопробег.