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test mazurok

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🇷🇺 В Симферополе стартовала международная военно-патриотическая акция «Эстафета

🇷🇺 В Симферополе стартовала международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы вдоль внешних границ государств — участников СНГ» Крымская столица — один из трёх городов, откуда начнётся автопробег.

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