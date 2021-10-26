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Окно

Окно

В крохотном городке, неподалеку от столицы, в девятиэтажном доме живут пенсионеры Петр Валентинович и Валентина Петровна.

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Elena
Кто писал? Пенсионеры, лет им под 50... Этот «шедевр» писался по принципу медитативного письма: закрываю глаза, расслабляюсь и пишу все подряд, все, что в голову приходит?
Олег Анатольевич
Да-да-да..Дело было в феврале,проезжая мимо поля мы набрали с бахчи арбузы)))

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