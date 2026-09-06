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FiNE NEWS

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Байкер получил ожоги после ДТП с двумя автомобилями на севере Петербурга

6 сентября на проспекте Науки в северной части Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и двух автомобилей.

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