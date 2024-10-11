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Политика как она есть

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В ГД рассказали о новой схеме обмана с премиальным банковским обслуживанием

В ГД рассказали о новой схеме обмана с премиальным банковским обслуживанием

Аферисты стали звонить с поддельных номеров от имени кредитных учреждений и предлагать премиальное обслуживание, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

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