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Как я ходил в аптеку за аспирином: моя смешная история

Как я ходил в аптеку за аспирином: моя смешная история

Обычное воскресное утро превратилось в кошмар, когда я решил сходить в аптеку за аспирином. Очередь из старух с драматическими историями, аптекарь по имени Вольдемар, который лечит всё настойкой из коры дуба, и акция «Купи два средства от геморроя — получи скидку на противозачаточные» — это лишь цветочки.

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