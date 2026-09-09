Как я ходил в аптеку за аспирином: моя смешная история

Обычное воскресное утро превратилось в кошмар, когда я решил сходить в аптеку за аспирином. Очередь из старух с драматическими историями, аптекарь по имени Вольдемар, который лечит всё настойкой из коры дуба, и акция «Купи два средства от геморроя — получи скидку на противозачаточные» — это лишь цветочки.