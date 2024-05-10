WT: Байдену пригрозили импичментом за ограничение поставок оружия Израилю

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент из-за ограничения поставок вооружений Израилю. Республиканцы заявили, что американский лидер подвел «старого союзника в момент смертельной опасности», пишет газета The Washington Times.
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