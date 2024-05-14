Госдеп: Блинкен обсудит с Зеленским, Шмыгалем и Кулебой поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию на поле боя и вопросы поддержки Киева со стороны США.