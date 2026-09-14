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В Архангельске 38% компаний планируют вакцинировать сотрудников от гриппа

В Архангельске 38% компаний планируют вакцинировать сотрудников от гриппа

При этом 34% работодателей не принимают никаких мер для профилактики гриппа и ОРВИ.38% компаний Архангельска проводят вакцинацию сотрудников от гриппа.

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