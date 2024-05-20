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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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9 мая - праздник памяти и славы

9 мая - праздник памяти и славы

День Победы один из самых почитаемых праздников в нашей стране. 9 мая 1945 года уходит все дальше и дальше от нас, но мы по - прежнему помним, какой ценой досталась эта победа нашему народу, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды.

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