9 мая - праздник памяти и славы

День Победы один из самых почитаемых праздников в нашей стране. 9 мая 1945 года уходит все дальше и дальше от нас, но мы по - прежнему помним, какой ценой досталась эта победа нашему народу, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды.