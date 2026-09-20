❕ Во время трёхдневного голосования в избирательные комиссии Крыма поступали сообщения о якобы минировании, но ни одно из них не подтвердилось «В части правоохранительных органов, были оперативно предприняты все необходимые меры, проведены соответствующие проверки.
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