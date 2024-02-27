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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Наступающая весна пугает жителей Петрозаводска

Подтопленные улицы, падающие глыбы льда и другие ужасы нашего города Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова сообщает, что комитет ЖКХ работает круглосуточно и без выходных: бригады откачивают места скопления воды, где нет ливневой системы, устраняют засоры при необходимости.

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