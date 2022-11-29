Правда.ру

2 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    За язык министра Латвии никто не тянул. Надо сделать так, чтобы за такой базар Латвия моментально испытала на себе то...Глава МИД Латвии:...
  • Виктор Александров
    Цена — сумма денег, которую хочет получить продавец в обмен на определенную вещь. Стоимость — это величина затрат на ...Леонков заявил о ...
  • Сергей Лобачев
    Хохол это не национальность, хохол это образ жизни.Прилепин о населе...

ОПЕК намерена остановить снижение цен на нефть: упала ниже 82 долларов

ОПЕК намерена остановить снижение цен на нефть: упала ниже 82 долларов

В ОПЕК обеспокоены падением стоимости на нефть. Из-за внешнеполитической обстановки, угрозы рецессии и ужесточения карантинных мер на фоне вспышки коронавируса в Китае, цена чёрного золота опустилась ниже 82 долларов за баррель, передаёт EADaily.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх