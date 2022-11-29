ОПЕК намерена остановить снижение цен на нефть: упала ниже 82 долларов

В ОПЕК обеспокоены падением стоимости на нефть. Из-за внешнеполитической обстановки, угрозы рецессии и ужесточения карантинных мер на фоне вспышки коронавируса в Китае, цена чёрного золота опустилась ниже 82 долларов за баррель, передаёт EADaily.