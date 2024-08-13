Дмитровец
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Дмитровец

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На Дмитровском шоссе построят дом по реновации

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) площадью 0,25 га для возведения новостройки по программе реновации на Дмитровском шоссе выпущен Москомархитектурой, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

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