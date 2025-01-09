BYD начал продавать в Китае минивэн с салоном-трансформером

В Китае начались продажи новых семиместных минивэнов BYD Xia. Об этом сообщает autohome.com.cn. Отличительными особенностями автомобиля стали трапециевидная решетка радиатора, узкие фары, а также сдвижные двери.
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