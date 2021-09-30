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Арест главы Group-IB может быть связан с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене

Арест главы Group-IB может быть связан с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что арест основателя и руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, ранее осужденных за госизмену.

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