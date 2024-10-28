Петербуржцев приглашают бесплатно провериться на предрасположенность к инсульту

Ведущие городские больницы зовут жителей города бесплатно пройти обследование и получить медицинские рекомендации Профилактические мероприятиях в стационарах проходят в рамках «Недели борьбы с инсультом в Санкт-Петербурге» и в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.