Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Кто мусолит эту ложную нехватку работников на стройках? ЭКСПЕРТЫ.Назовите этих ЭКСПЕРТОВ.Эксперты заявили ...
  • Traveller
    Гражданку Нудельман просто выводят из-под удара.Почему Виктория Н...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Вот пусть хуйсули и решетников отправляют всех ишаков таджикии на строительство а надзирателями буду русские парни.Марат Хуснуллин з...

«Совершенно новый взгляд на качество жилья». Мартовское подорожание севастопольских новостроек

«Совершенно новый взгляд на качество жилья». Мартовское подорожание севастопольских новостроек

Согласно расчётам аналитиков «Дом.РФ», на новое строительство граждане по итогам 2023 года израсходовали около 8,1 трлн рублей, в том числе 6,4 трлн рублей - на квартиры и 1,7 трлн рублей - на частные дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх