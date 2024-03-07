«Совершенно новый взгляд на качество жилья». Мартовское подорожание севастопольских новостроек

Согласно расчётам аналитиков «Дом.РФ», на новое строительство граждане по итогам 2023 года израсходовали около 8,1 трлн рублей, в том числе 6,4 трлн рублей - на квартиры и 1,7 трлн рублей - на частные дома.
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