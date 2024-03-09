Иосиф Пригожин заявил, что Пугачева «ржет и кайфует» от реакции на ее видео

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал провокационное видео уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой, в котором она оскорбила коллегу по сцене Стаса Михайлова и заявила, что «нормальные люди не вернутся в Россию».
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