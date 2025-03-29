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Царьград

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Мужчины тратят на косметику вдвое больше: 4 494 рубля против 2 691 рублей у женщин

Мужчины тратят на косметику вдвое больше: 4 494 рубля против 2 691 рублей у женщин

В марте 2025 года мужчины тратили на косметику больше женщин: средний чек составил 4 494 рубля против 2 691 рубля у женщин.

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