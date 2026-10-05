Футбольная команда «Ижевск» обыграла ФК «Оренбург» на домашнем поле

Ижевск. Удмуртия. 4 октября в Ижевске прошёл футбольный матч ФК «Ижевск» против команды «Оренбург», в котором победу одержали хозяева поля.
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