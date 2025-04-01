Эксперт: срок упрощенной замены иностранных водительских удостоверений в РФ истек

Специалист объяснил, как теперь поступать С апреля заканчивается упрощенный период замены иностранных водительских удостоверений на российские, рассказал радио Sputnik ведущий юрист Европейской Юридической службы Орест Мацала.
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