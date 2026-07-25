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Регионы России

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«Шанхай Шэньхуа» потерпел второе подряд поражение в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» потерпел второе подряд поражение в чемпионате Китая

В текущем сезоне команда начала с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае. После поражения от «Шанхай Порт» клуб опустился на 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 19 сыгранных матчах.

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