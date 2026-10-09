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Несекретные материалы

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Две московские квартиры Блиновской перешли государству

Две московские квартиры Блиновской перешли государству

Две столичные квартиры "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за отмывание денег, перешли в собственность государства, сообщил Telegram-канал Mash.

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