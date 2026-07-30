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Аргументы недели

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«Под запретом при воспалении»: офтальмолог Казанцев о безопасности контактных линз

«Под запретом при воспалении»: офтальмолог Казанцев о безопасности контактных линз

В обществе не утихают споры о том, что безопаснее для зрения — очки или контактные линзы. Одни пациенты делают выбор в пользу оправ ради безопасности глаз, другие не готовы отказываться от комфорта и естественного обзора.

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