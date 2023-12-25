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После того как взялись за Киркорова, плачущая Ивлеева извинилась перед россиянами. А в это время в сеть слили новые фото похаб

После того как взялись за Киркорова, плачущая Ивлеева извинилась перед россиянами. А в это время в сеть слили новые фото похаб

Интересная жизнь с Vera Star Как быстро все таки умеют переобуваться наши звезды, когда пятая точка у них начинает подгорать, причем не спасает даже бриллиант стоимостью в 23 млн рублей подвешенный к именитой заднице, как в случай с блогершей Ивлеевой.

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Комментарии
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Александр Фейлинг
Каждого человека характеризует наилучшим образом его окружение.
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1 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Тов. прапорщик- а крокодилы летают? Нет1, а тов. майор сказал, что летают! Может летают, но очень низко!
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1 час.
sa
svet alex
Всю эту дерьмовечеринку надо копнуть поглубже. Это не просто сборище, это -неотъемлемое звено в цепочке диверсий, расшатывающих Россию изнутри. Надо изучить деятельность каждого! И всем назначить свое наказание, чтобы такой мрази в нашей стране было как можно меньше!
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1 час.

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