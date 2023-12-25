После того как взялись за Киркорова, плачущая Ивлеева извинилась перед россиянами. А в это время в сеть слили новые фото похаб

Тов. прапорщик- а крокодилы летают? Нет1, а тов. майор сказал, что летают! Может летают, но очень низко!

sa

svet alex

Всю эту дерьмовечеринку надо копнуть поглубже. Это не просто сборище, это -неотъемлемое звено в цепочке диверсий, расшатывающих Россию изнутри. Надо изучить деятельность каждого! И всем назначить свое наказание, чтобы такой мрази в нашей стране было как можно меньше!