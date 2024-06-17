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Песков: Путин был в курсе решения Медведева назначить Якушева в "Единую Россию"

Песков: Путин был в курсе решения Медведева назначить Якушева в "Единую Россию"

Президент России Владимир Путин был в курсе решения зампредседателя Совета безопасности и председателя "Единой России" Дмитрия Медведева назначить полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность секретаря генсовета партии.

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