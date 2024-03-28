Православные отпразднуют Вербное воскресенье 28 апреля 2024

Вербное воскресенье – это праздник, который имеет особое значение для православных.Официальное название этого дня — Вход Господень в Иерусалим, так как он посвящен событию, когда Иисус въехал в город на молодом осле перед иудейской Пасхой.
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