Пенсионерки из Европы стали искать молодых любовников в Африке

Пенсионерки из Европы и Великобритании стали искать любовь в Африке. Об этом пишет Daily Mirror. Гамбия — небольшая страна в западной Африке и бывшая британская колония — за последние 30 лет превратилась в направление для секс-туризма, куда съехались состоятельные пенсионерки.
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