«История повторяется». Хорнер объяснил проблемы Ньюи в Aston MartinGetty Images / Red Bull Content PoolБывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что Aston Martin проходит через ситуацию, знакомую ему по первым годам работы Эдриана Ньюи в Милтон-Кинсе.