Участники СВО и члены их семей могут получать консультации о мерах поддержки по видеосвязи

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей теперь могут получить консультации специалистов центров госуслуг «Мои документы» о доступных услугах и мерах социальной поддержки по видеосвязи.
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