Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области, Управления МВД России по г. Новосибирску и отдела полиции № 7 «Ленинский» при силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области и содействии коллег из ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержаны подозреваемые в совершении тяжкого преступления.