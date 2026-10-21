Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области, Управления МВД России по г. Новосибирску и отдела полиции № 7 «Ленинский» при силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области и содействии коллег из ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержаны подозреваемые в совершении тяжкого преступления.
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