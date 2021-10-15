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Sledgehammer Games открыла новую студию в Англии

Sledgehammer Games открыла новую студию в Англии

Студия Sledgehammer Games, которая в следующем месяце готовится выпустить Call of Duty: Vanguard, сообщила о расширении.

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