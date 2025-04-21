Проверкам быть: силовиков накажут если найдут нарушения во время рейда в бане "Бодрость"

Avia.pro - СМИ банный комплекс «Бодрость» стал ареной драмы, от которой замирает сердце. 11 апреля 2025 года здесь прогремела полицейская проверка, в ходе которой задержали 59 человек, в основном граждан Киргизии.
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