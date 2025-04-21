Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    А что эта мразь делает в Москве? Отправить в кишлак - там пусть патрулируют!В Москве дети из ...
  • Владимир Елкин
    Не годы отсидки за гибель наших пацанов, а только смертная казнь этим проворовавшимся тварям! Это было бы справедливо!"Придут за всеми"...
  • Авас Анекак
    повесить жидаЧто сейчас происх...

Проверкам быть: силовиков накажут если найдут нарушения во время рейда в бане "Бодрость"

Проверкам быть: силовиков накажут если найдут нарушения во время рейда в бане "Бодрость"

Avia.pro - СМИ банный комплекс «Бодрость» стал ареной драмы, от которой замирает сердце. 11 апреля 2025 года здесь прогремела полицейская проверка, в ходе которой задержали 59 человек, в основном граждан Киргизии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх