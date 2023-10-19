В ГД оценили идею проводить мастер-классы по безопасному сбору грибов

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение председателя Ассоциации природопользователей Романа Корниеца рассмотреть возможность учреждения в «грибных» регионах страны открытых мастер-классов и тренингов по безопасному сбору грибов для граждан.
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