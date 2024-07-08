Россиян поздравили с Днем семьи, любви и верности

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности. Она назвала семью — главным богатством человека и призвала людей дорожить временем, проведенным вместе с родными.
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