Киев взорвал дамбу и затопил села с людьми: новая тактика украинских властей в конфликте на востоке Украины Ольга ВайленкоСитуация на востоке Украины продолжает обостряться, приобретая новые измерения в военном противостоянии.
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