Новый кроссовер Kia EV5 по цене Sportage: все характеристики

Журналисты китайского портала Autohome познакомились с электромобилем, узнав цены. На старте продаж предложат две заднеприводные версии с 218-сильным (300 Нм) двигателем — в зависимости от оснащения Kia EV5 будет стоить 160 или 230 тысяч юаней (эквивалент 21,8 или 31,4 тысячи долларов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии