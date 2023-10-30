Новый кроссовер Kia EV5 по цене Sportage: все характеристики

Журналисты китайского портала Autohome познакомились с электромобилем, узнав цены. На старте продаж предложат две заднеприводные версии с 218-сильным (300 Нм) двигателем — в зависимости от оснащения Kia EV5 будет стоить 160 или 230 тысяч юаней (эквивалент 21,8 или 31,4 тысячи долларов).