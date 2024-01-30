Для зрителей из СССР этот тест абсолютно непроходим: Угадайте советские комедии Леонида Гайдая по последним кадрам

Тест вовсе не так прост, как вам кажется! фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)Танцуют все! И требуют продолжения банкета! В честь дня рождения Леонида Гайдая: сегодня 101 год со дня рождения одного из величайших советских режиссеров.