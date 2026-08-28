Глава Совета законодателей ПФО Люлин: «Не влюбиться в Татарстан невозможно»

Председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление исполняющему обязанности Председателя Госсовета Татарстана Марату Ахметову по случаю Дня Республики Татарстан и Дня города Казани, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
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