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Самая большая «пожарка» СССР

Самая большая «пожарка» СССР

Специальные пожарные машины для аэропортов всегда выделялись на фоне другой аэродромной техники, потому что сочетали в себе размеры огромного грузовика, скорость легковушки и салон небольшого космического челнока для нескольких людей в «скафандрах».

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