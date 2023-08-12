Самая большая «пожарка» СССР

Специальные пожарные машины для аэропортов всегда выделялись на фоне другой аэродромной техники, потому что сочетали в себе размеры огромного грузовика, скорость легковушки и салон небольшого космического челнока для нескольких людей в «скафандрах».
Специальные пожарные машины для аэропортов всегда выделялись на фоне другой аэродромной техники, потому что сочетали в себе размеры огромного грузовика, скорость легковушки и салон небольшого космического челнока для нескольких людей в «скафандрах».
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