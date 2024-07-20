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Двоих россиян посадили в тюрьму в Саудовской Аравии за нелегальный хадж

Двоих россиян посадили в тюрьму в Саудовской Аравии за нелегальный хадж

В Саудовской Аравии отправили за решетку двоих россиян, которые организовывали нелегальный хадж. Об этом ТАСС сообщил руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев, комментируя итоги прошедшего заседания Совета по хаджу.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Вот идиоты, куда лезут, мало денег. Там бошки рубят за износ 16 девушки. 8 по очереди отрубили, вот народный закон.
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16 час.

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