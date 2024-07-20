Двоих россиян посадили в тюрьму в Саудовской Аравии за нелегальный хадж

В Саудовской Аравии отправили за решетку двоих россиян, которые организовывали нелегальный хадж. Об этом ТАСС сообщил руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев, комментируя итоги прошедшего заседания Совета по хаджу.
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