Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии

На прошедших в Румынии выборах президента после подсчёта голосов со всех участков страны лидером стал Джеордже Симион, представляющий оппозиционную националистическую партию «Альянс за объединение румын» (AUR).
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