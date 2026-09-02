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Царьград

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Грушко: Северный морской путь увеличит перевозки в разы

Грушко: Северный морской путь увеличит перевозки в разы

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил о росте объёма перевозок по Северному морскому пути между Азией и Европой в геометрической прогрессии.

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