Анна Седокова пытается вернуться к привычной жизни после самоубийства мужа

Певица Анна Седокова постепенно возвращается к общественной жизни после утраты Яниса Тиммы. Артистка вновь начала активно вести свои социальные сети, приняла участие в реалити-шоу и на днях впервые посетила вечернее мероприятие.
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