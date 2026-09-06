ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Убил 11 девушек и требует оправдания: как глава сельсовета Манишин 11 лет держал в страхе Алтайский край — дело «политеховского маньяка»

Убил 11 девушек и требует оправдания: как глава сельсовета Манишин 11 лет держал в страхе Алтайский край — дело «политеховского маньяка»

В конце августа пресс-служба судов Алтайского края сообщила, что осужденный за серию убийств сексуальный маньяк Виталий Манишин подал кассационную жалобу на приговор суда.

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