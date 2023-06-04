Анатолий Торкунов: "Мы должны задавать тренды, а не только следовать ожиданиям"

Кто поступает в МГИМО, как этому вузу удается выигрывать конкурентную борьбу с другими учебными заведениями, что изменилось в работе университета после «национализации элит» и поворота на Восток? Об этом и многом другом «Профиль» побеседовал с ректором МГИМО МИД РФ Анатолием Торкуновым.
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