Анатолий Торкунов: "Мы должны задавать тренды, а не только следовать ожиданиям"

Кто поступает в МГИМО, как этому вузу удается выигрывать конкурентную борьбу с другими учебными заведениями, что изменилось в работе университета после «национализации элит» и поворота на Восток? Об этом и многом другом «Профиль» побеседовал с ректором МГИМО МИД РФ Анатолием Торкуновым.