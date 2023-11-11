Боец спецназа РФ: "мясные" группы ВСУ уничтожаются еще на подходах к Артемовску

Боец спецназа "Сибирь" группировки российских войск "Юг" заявил в беседе с РИА Новости, что неподготовленные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются военными ВС РФ еще на подходе к позициям на Артемовском направлении.