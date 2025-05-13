ВСУ в ходе боев за Котляровку в ДНР потеряли значительное число бронемашин

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Алейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» в ходе освобождения поселка Котляровка в ДНР уничтожили значительное количество техники Вооруженных сил Украины, в том числе броневики и тяжелые беспилотники типа «Баба-яга».
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